اقتصادية رأس الخيمة تغلق 4 بقالات لبيع السجائر للمراهقين

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

في إطار سعي اقتصادية راس الخيمة لتطبيق القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 بشأن استيراد التبغ ومنتجاته وبيعه في الدولة بعد استيفاء شروط قياسية منها حظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عاما، فقد عمدت الدائرة إلى تنظيم جولات رقابية منتظمة على أسواق الإمارة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بهذا القانون، حيث وردت شكوى إلى إدارة الرقابة والحماية التجارية بوجود بقالات في الإمارة تبيع "السيجارة" لمن هم دون 18 سنة.

وقام مراقبو الإدارة في الدائرة بالتحقق من هذه الشكوى، ومن ثم حصر المحلات التي تخالف القانون بهذا التصرف، وبناء عليه تم إغلاق (4) بقالات مخالفة حتى تاريخه لمنع الضرر البالغ الذي قد يلحق بصحة وسلامة الأطفال والمراهقين.

ومن جانبه حذر مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة فيصل عليون جميع المنشآت التجارية بعدم تجاوز القانون، وأن الدائرة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة خلال الفترة القادمة.