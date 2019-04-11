شرطة الشارقة تباشر التحقيق في سقوط امرأة من علو

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

باشرت الجهات المعنية في القيادة العامة لشرطة الشارقة التحقيق في وفاة امرأة من جنسية دولة آسيوية تبلغ من العمر (28) عاماً نتيجة سقوطها من علو بمنطقة النهدة.

ووفقاً للبلاغ الوارد لغرفة العمليات في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 11/4/2019 وبانتقال فرق التحقيق الجنائي والإسعاف الوطني لموقع البلاغ تبين وجود سيدة ملقاة على الأرض نتيجة لذلك السقوط، حيث قام الاسعاف الوطني بنقلها مباشرة إلى مستشفى القاسمي لمحاولة إنقاذها، وبوصولها للمستشفى تبين وفاتها نتيجة لذلك السقوط.

حيث وجّه وكيل النيابة العامة بتحويل الجثة إلى المختبر الجنائي لاستكمال الاجراءات وإحالة الملف إلى النيابة العامة.