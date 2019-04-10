«غريب» يقتحم مركبة ويطلب من سائقها توصيله

المصدر: محمد فودة ــ دبي

فوجئ سائق سيارة، خلال وجوده على شارع خدمات في منطقة الخبيصي في دبي، بشخص يفتح باب المركبة ويجلس إلى جواره، وكانت تفوح منه رائحة الكحوليات، وطلب منه توصيله، فاستفسر منه عن وجهته، فرد «الدخيل الغريب» قائلاً «وصلني»، فأخبره صاحب السيارة بأنه ملتزم بدوام ولا يستطيع ذلك، واستأذنه في النزول من سيارته، ما أثار غضب الرجل، واحتد النقاش بينهما، فهدده السائق بإبلاغ الشرطة، وهو الأمر الذي زاد من غضب الرجل، وراح يسب بلا وعي.

وبعد جدال طويل نزل الرجل من السيارة، وحاول العودة مجدداً، لكن السائق أغلق الباب بالقفل، فتصرف الرجل بطريقة جنونية، وظل يركل السيارة، وكسر المرآة الجانبية، فاتصل صاحبها بشرطة دبي، التي حضرت فوراً إلى المكان، وقبضت على المتهم، وأحالته إلى النيابة العامة، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات بتهمة السب، وتعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المرخص بها، وإتلاف ممتلكات الغير. وذكر شاهد من شرطة دبي أن الواقعة حدثت في نحو الساعة السادسة والنصف صباحاً، فانتقل بالدورية إلى المكان في منطقة الخبيصي، وكان المتهم في حالة غير طبيعية، نتيجة تعاطيه مشروبات كحولية، فتم تصوير المركبة، وجلبه إلى مركز الشرطة.

الشرطة ألقت القبض

على المتهم، بعد

ركله السيارة، وكسر

المرآة الجانبية.