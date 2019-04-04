محاكمة شاب استأجر سيارة برخصة مزوّرة وارتكب مخالفات

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية شاب عربي متهم باستخدام صورة مزورة لرخصة قيادة واستأجر سيارة من مكتب تأجير السيارات، وارتكاب مخالفات مرورية تزيد قيمتها عن 5000 درهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بتزوير رخصة قيادة واستخدمها في استأجر سيارة، ارتكب بها مخالفات مرورية تزيد عن 5000 درهم، وطلب صاحب مكتب التأجير قيمة المخالفات المستحقة عليه إلا أنه رفض وأنكر أنه استأجر السيارة، ما دعا صاحب المكتب إلى تقديم شكوى ضده في الشرطة، وتبين أنه استخدم رخصة مزورة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، فأنكرها، وقال إنه لا يعرف الشاكي ولم يلتقيه من قبل، مشيراً إلى أنه لم يوقع عقد استأجر السيارة، وطلب من المحكمة تزويدها بصورة من العقد الذي يدعي الشاكي أنه وقع عليه.

وتابع أن قريبه قدم ضده دعوة مشابهة في إمارة عجمان وحكم فيها بعدم مسؤوليته وبراءته، مشيراً إلى أن أقربائه يساومون والده خارج الدولة مقابل التنازل عن قضايا احتيال مرفوعة ضدهم في بلده.

بدورها أجلت المحكمة القضية إلى 14 من أبريل الجاري لاستدعاء الشاكي وسماع أقواله، مع استمرار حبس المتهم.