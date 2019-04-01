الإعدام لقاتلي صاحب سوبر ماركت في الشارقة

المصدر: الشارقة ـــ الإمارات اليوم

حكمت محكمة الجنايات في الشارقة على متهمين في قضية قتل في منطقة ميسلون، بالإعدام، إذ أقدم أحد المدانين على قتل صاحب سوبر ماركت، طعناً بالسكين، بسبب خلافات مالية.

وصدر الحكم بعد رفض أهل المجني عليه والورثة الشرعيين التنازل عن المدانين، وقبول الدية، وكانوا طوال الجلسات السابقة يطالبون بالقصاص.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية في شرطة الشارقة، يفيد بالعثور على صاحب محل سوبر ماركت غارقاً في دمائه داخل المحل، وعلى الفور انتقل إلى الموقع فريق من ضباط وأفراد التحريات والتحقيق الجنائي، وخبراء الأدلة الجنائية، وفريق مسرح الجريمة، وتم العثور على المجني عليه ممدداً والدماء تنزف من جسده، وجرت محاولة إسعافه ونقله إلى المستشفى من قبل فريق الإسعاف الوطني، إلا أنه فارق الحياة أثناء محاولة إنقاذه، وبمعاينة الجثة تبيّن أن القتيل تعرض لطعنات عدة نافذة في أنحاء من جسده من قبل مجهول لاذ بالفرار من موقع الجريمة.

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات، تمكن الفريق من تحديد هوية أحد المتهمين اللذين يشتبه في أنهما على علاقة بالجريمة، وبمتابعة البحث تمت معرفة أماكن تردد المشتبه فيه، وتمكنت الشرطة من القبض عليه، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بمهاجمة المجني عليه أثناء وجوده في المحل، وطعنه طعنات عدة بسكين كان يخفيها بين ملابسه، بمشاركة متهم آخر، تم القبض عليه لاحقاً.