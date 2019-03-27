اتهام شاب بمحاولة الحصول على وظيفة بشهادة مزورة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة شاب آسيوي بتهمة تزوير أختام رسمية على شهادة دراسية، مع علمه بذلك، واستعملها للحصول وظيفة في إحدى الشركات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن شاباً قدَّم في إحدى المؤسسات العاملة بالدولة للحصول على وظيفة، حيث طلبت منه شهاداته الدراسية مصدقة، وعندما قدمها للشركة، اتضح بعد مراجعتها وتدقيقها أنها مزورة، ما جعل المؤسسة تبلغ عنه.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، حيث قال إنه درس بشكل نظامي في موطنه، ويحمل شهادة دراسية رسمية، ولكنه طلب من أحد أقاربه إرسالها إليه مصدقة لتقديمها إلى جهة العمل، واتضح أنها مزورة.

وأجّلت المحكمة القضية إلى تاريخ 23 من أبريل المقبل، لإعطاء فرصة للمتهم لجلب الشهادات الصحيحة والأصلية التي تحمل أختاماً غير مزورة.