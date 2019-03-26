فيديو على «التواصل الاجتماعي» يكشف «متلصص السيارات»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشف مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، العقيد فيصل القاسم، عن إلقاء القبض على رجل آسيوي، انتشرت له صور ومقطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يتلصص على السيارات في منطقة جميرا وما حولها، ما أثار الخوف لدى بعض الأفراد، لافتاً إلى الشرطة ألقت القبض عليه، أمس، وستتم إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأضاف القاسم أن الشخص الآسيوي يعمل لدى إحدى شركات المقاولات، وتبين أن عليه بلاغ هروب من الكفيل، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أمن وسلامة المجتمع، منبهاً الجمهور بعدم نشر مثل تلك المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة مخاوف الناس، حيث تعتبر مثل تلك الرسائل بمثابة إشاعة يعاقب عليها القانون، بل عليهم إبلاغ الجهات المختصة في حال مشاهدة أية تجاوزات غير قانونية.