وفاة امرأة بحادث تصادم في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

توفيت امرأة عربية وأصيب زوجها، الذي كان يقود المركبة، إثر حادث مروري، أول من أمس، على طريق مربض الرئيس، نتيجة انحراف مركبة ودخولها الشارع المعاكس، ما أدى إلى اصطدامها بمركبتين.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الفجيرة، بأنه تم إحضار مصابين إلى قسم الطوارئ، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما، وتوفيت الزوجة بعد ساعات متأثرة بإصابتها، بينما زوجها بدأ يتماثل للشفاء.

وكانت غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري على شارع مربض في اتجاه إمارة الفجيرة، عند الساعة الواحدة ظهراً، يفيد بوقوع حادث بين ثلاث مركبات، وعلى الفور هرعت دوريات الشرطة، والإسعاف الوطني، والدفاع المدني إلى موقع الحادث، إذ تبينت إصابة قائد المركبة وزوجته، ونُقلا إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج بعد الاستعانة بطاقم الدفاع المدني، من أجل إخراج المصابين بسبب انحشارهما داخل المركبة نتيجة قوة الاصطدام.