إصابة زوجين بتصادم بين 3 مركبات في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أصيبت امرأة عربية بإصابات متوسطة، وهي بحالة طبية غير مستقرة، كما أصيب زوجها الذي كان يقود المركبة إثر حادث مروري وقع ظهر أمس في طريق مربض الرئيس، وذلك بسبب انحراف مركبة ودخولها في الشارع المعاكس، ما أدى إلى اصطدامها بمركبتين.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي، بأن غرفة العمليات المركزية، تلقت بلاغاً بوقوع حادث مروري على شارع مربض في الاتجاه المؤدي إلى إمارة الفجيرة عند الساعة الواحدة ظهراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات، وتبين إصابة قائد المركبة بإصابات بسيطة، بينما أصيبت امرأة عربية بإصابات متوسطة، وهي بحالة صحية غير مستقرة، ونقلا على إثرها إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بطاقم الدفاع المدني من أجل إخراج المصابين بسبب انحشارهما داخل المركبة نتيجة قوة الاصطدام.