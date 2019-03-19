إعفاء أصحاب الهمم من رسوم تخطيط الحوادث في الشارقة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «رافد» لحلول المركبات في إمارة الشارقة، إعفاء أصحاب الهمم من رسوم إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة البالغة 400 درهم، بشرط توافر بطاقة تدل على أن لديه إعاقة صادرة عن جهة رسمية في الدولة.

وقال مدير وحدة الحوادث في شركة رافد، عبدالرحمن الشامسي، إن الشركة قررت إطلاق مبادرة لإعفاء أصحاب الهمم من الرسوم، بالتزامن مع «عام التسامح»، وبشكل دائم، إضافة إلى أن هذه المبادرة تلبي رؤية وتوجيهات القيادة بالاهتمام بهذه الفئة التي تستحق التقدير والعمل من أجلها، ودمجها في المجتمع.

وتابع أن الشركة قررت تحمل كل الإجراءات والرسوم المترتبة على هذه فئة لإصدار التقارير الخاصة بالحوادث البسيطة، في حال كان الطرف المتسبب من أصحاب الهمم، والذي يترتب عليه مبلغ 400 درهم، إذ سيتم إعفاؤه منها في حال كان بحوزته بطاقة رسمية من الجهات المعنية بالدولة تثبت أنه من أصحاب الهمم.