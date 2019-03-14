شرطة الشارقة تؤكد عدم وقوع حوادث بليغة أو إصابات بسبب الضباب الكثيف

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

أكد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، عدم وقوع أي حوادث بليغة أو إصابات على طرق إمارة الشارقة الرئيسة والفرعية جراء تقلبات الحالة الجوية التي نتج عنها حالة الضباب الكثيف الذي شهدته بعض المناطق داخل الدولة صباح هذا اليوم.

وحذر المقدم علاي مستخدمي الطرقات والسائقين من تقلبات الطقس المفاجئة واحتمالية تشكل الضباب خلال الفترات المقبلة، ما قد ينتج عنه تدني في مستوى الرؤية، والتسبب في وقوع الحوادث المرورية على الطرقات الخارجية والداخلية.

وقدم المقدم علاي شكره لقائدي المركبات على التزامهم باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المختصة، مطالباً في الوقت نفسه السائقين بترك مسافة الأمان بين المركبات، والتقيد بإرشادات السلامة المرورية المتبعة عند القيادة أثناء فترات الضباب، مع الالتزام بجميع قواعد السير والمرور من أجل سلامتهم.