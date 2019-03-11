شخص يسرق 2200 درهم من بطاقة صديقه

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخص من الجنسية الآسيوية، بتهمة سرقة بطاقة صراف آلي من صديقه بالسكن والتحصل منها على أمواله.

وتعود تفاصيل القضية عندما استغل المتهم نوم صديقه وانشغاله داخل الغرفة التي يسكنان فيها، وسرق بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالشاكي والذهاب إلى إحدى آلات صرافة البنوك بالشارقة وسحب مبلغ 2200 درهم من حسابه.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، فاعترف بها، وقال إنه على استعداد لإرجاع المبلغ الذي سرقه.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاكي الذي أكد أنه فوجئ بفقدانه بطاقته، وعند سؤاله لصديقه عنها، اعترف له بأنه سرقها وأخذ منها 2200 درهم، وبعدها لجأ للشرطة وقدم بلاغاً، مشيراً إلى أنه لا يريد سوى المبلغ الذي سرق منه.

بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 19 مارس الجاري لإرجاع المبلغ المسروق، وتقديم الدفاع مع استمرار حبس المتهم.