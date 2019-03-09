شرطة رأس الخيمة تكشف تفاصيل أسباب وفاة 3 مواطنين وآخر عربي

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قال رئيس قسم المباحث والضبط المروري في شرطة رأس الخيمة، المقدم محمد البحار، إن التحقيقات الأولية للحادث المروري الذي وقع مساء أمس على طريق شارع الشيخ محمد بن زايد برأس الخيمة والذي أسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين وآخر من جنسية عربية وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين، كشفت عن قيادة المركبة بسرعة عالية تتجاوز 140 كيلومتر/ الساعة حسب إفادة سائق المركبة المصاب والذي يدعى، (س.ح.ع 20 عاما).

وأوضح أن التحقيقات الميدانية للحادث أظهرت أنه تمت قيادة المركبة بكمية هواء 10 للإطارات الخلفية، و20 للإطارات الأمامية نتيجة قيادتها في منطقة رملية على طريق الشيخ محمد بن زايد ما يعني استحالة سيرها بطريقة آمنة على الطريق العام.

وأضاف أنه بعد دخولهم للطريق العام تمت قيادة المركبة بسرعة عالية ما أدى إلى انفجار أحد إطاراتها نتيجة لخفض كمية الهواء ما أدى إلى انحراف المركبة وتدهورها على الطريق.

وأشار إلى أن التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية تعطي مؤشرا أكبر على سرعة المركبة، إذ ان مسافة انحراف المركبة عن مسارها وتدهورها وصولا إلى استقرارها على الطريق تصل إلى 150 مترا، ما يعني أن سرعة المركبة كانت أكثر من 140 كيلومترا/ الساعة.

وأضاف أن المركبة تدهورت مرتين على الطريق وكانت في حالة تدهور علوي، وتابع أنه فور تلقي البلاغ تم إرسال سبع سيارات من الإسعاف الوطني ودورتين لدعم الإسعاف الوطني وعدد من مركبات الإسعاف التابعة لشرطة رأس الخيمة.