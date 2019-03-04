رجل يبتز امرأة بعد تصويرها عارية

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات مديراً عربياً بتهمة هتك عرض امرأة بالإكراه، بأن قام بتصويرها عارية دون علمها، كما شرع في هتك عرضها ومحاولة احتضانها، وهددها بنشر صورها.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها «تعرفت إلى المتهم عبر إعلان لشحن منقولات لها إلى بلادها، وفي العام التالي طلب منها أحد معارفها (شاهد في القضية) أن تدله على شركة شحن فأوصت بالمتهم، وعند حضور الأخير إلى الشركة، التي يملكها الشاهد، أعجبه ديكور يريد أن يتخلص منه الأخير، فطلب أن تسهل له الحصول عليه مقابل عمولة، فسهلت له ذلك، لكنه ماطلها في العمولة».

وفي تلك الفترة كانت تبحث عن سكن، فعرض عليها المتهم الإقامة بشكل مؤقت في شقة تابعة له، ثم تركتها لاحقاً واستقرت بغرفة في فيلا، وبعد أيام دعاها المتهم إلى الغذاء زاعماً أن شقيقته موجودة، لكنه كان بمفرده، وحاول التحرش بها باحتضانها، إلا أنها نهرته وهددته بإبلاغ الشرطة فتركها.

وبعد أن أخذ الديكور من شركة الشاهد اتصلت به للحصول على عمولتها فأخبرها بالحضور إلى فراشه لتأخذها هناك، فانتقمت منه وأبلغت زوجته بما حدث، فاتصل بها وأبلغها بأنه سجل لها مكالمة غرامية مع شخص، كما أنه صورها وهي عارية، وهددها بنشر الصور والفيديو إذا لم تتصل بزوجته وتعتذر عما حدث.