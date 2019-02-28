حبس شابين اعتديا على سائق أجرة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

عاقبت محكمة الجنايات في الشارقة شابين خليجيين، الأول بالحبس سنة وثلاثة أشهر والثاني سنة، بعد إدانتهما في قضية سرقة واعتداء على سائق سيارة أجرة، وإحالة الدعوى المدنية إلى جهة الاختصاص.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فتح بلاغ من قبل سائق سيارة أجرة بحق شابين خليجيين استوقفاه وطلبا منه توصيلهما إلى إمارة الفجيرة، وعند وصولهما إلى الوجهة المطلوبة لم يدفعا المبلغ المستحق عليهما وعند طلبه للقيمة المالية شرع المدان الأول في الاعتداء عليه بالضرب ومن ثم سرقة ما بحوزته من مبالغ.

وأقر المدان الأول، في تحقيقات النيابة وأمام الهيئة القضائية، باستئجار السيارة الخاصة بالشاكي، والتوجه بها من الشارقة إلى الفجيرة وعدم دفع الأجرة المستحقة، مبرراً ذلك بأن زميله المدان الثاني اقترح دفعها لاحقاً كونه لا يحمل المبلغ المطلوب، وعند مطالبة السائق المدان الثاني رفض دفع المبلغ، لافتاً إلى أنه لم يشارك بواقعة الاعتداء ولم يعلم عنها إلا بعد القبض عليه.