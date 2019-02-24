وفاة طفلة مواطنة سقطت عليها ثلاجة بكلباء

المصدر: سمية الحمادي - كلباء

توفيت طفلة مواطنة في السادسة من العمر، اثر سقوط ثلاجة عليها اول من أمس وهي في المنزل بمدينة كلباء في الشارقة.

وكانت غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة كلباء التابعة للشارقة قالت إنها تلقت بلاغاً، يفيد بسقوط ثلاجة على طفلة في أحد المنازل بمدينة كلباء ظهر يوم الجمعة الماضي، وعلى الفور هرعت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني لموقع الحادث، فتبين وفاة الطفلة أثناء نقلها لمستشفى كلباء لتلقي العلاج.

وعلى الأثر تم تحويل الحادث الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات اللازمة لمعرفة الملابسات و للتحقيق في كيفية سقوط الثلاجة على الطفلة ووفاتها.