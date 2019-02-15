«استئناف دبي» تشدّد عقوبة نادلين شرعا في قتل زميلهما

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

شدّدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً بالسجن بحق نادلين آسيويين هاجما زميلهما في السكن وطعناه في مناطق عدة في كتفه ورقبته، وانهالا عليه ركلاً ولكماً، لمحاولته التصدي لهما، بسبب إزعاجهما ضيفيه.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأن اثنين من أصدقائه، رجل وامرأة، زاراه في غرفته، وبعد مرور أربع ساعات غادرا، لكن المتهمين تحرشا بهما في الممر المؤدي إلى الخارج، فعادا إليه وشكيا إليه ما حدث.

وأضاف أنه توجه إلى الخارج لتقصي ما حدث، ووجد المتهمين فسألهما عما حدث، لكنهما هاجماه بعد أن حاصراه في زاوية من الممر، ثم طعنه أحدهما في كتفه وبطنه، لافتاً إلى أنه حاول حماية جسده بزجاجة مياه كان يحملها، لكن انهال عليه أحدهما ركلاً حتى غاب عن الوعي، واستيقظ ليجد نفسه في المستشفى.

وذكر صديق المجني عليه أنه كان برفقة صديقته في زيارة الأخير، حين تحرش بهما المتهمان أثناء مغادرتهما فاستغاثا بصديقهما، لكنه تعرض لهجوم شرس، وأبلغ الشاهد الشرطة.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي، إنه تم القبض على المتهمين في اليوم ذاته، وأفادا بأنهما كان تحت تأثير الكحول، وكانت آثار الدماء لاتزال موجودة على ملابسهما.

وقضت محكمة الجنايات على أحدهما بالحبس عاماً وغرامة 5000 درهم والإبعاد، فيما قضت على الآخر، بالحبس ثلاثة أشهر و2000 درهم غرامة، لكن شدّدت محكمة الاستئناف الحكم إلى الحبس عامين والإبعاد، والغرامتين المقررتين سلفاً.