التحقيق في وفاة طفل لأسباب غامضة بعجمان

المصدر: الإمارات اليوم ـ عجمان

توفي طفل يبلغ من العمر سبع سنوات في عجمان اليوم، وتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، بعد أن قدم ذوو المتوفى بلاغا بأن الوفاة غامضة، وطلبوا معرفة أسبابها.

وأعربت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي صدر عن بالغ أسفها لوفاة الطفل الذي كان يدرس بمدرسة تأسيسية في عجمان، مشيرة إلى تشكيل لجنة من النيابة العامة الووزارة، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عم الطفل المتوفي راشد البلوشي إن الطالب ظهرت عليه بعض الأعراض وارتفعت درجة حرارته بعد عودته من المدرسة، وفارق الحياة.

وأشار إلى أن اسرته قدمت بلاغاً في شرطة عجمان لمعرفة أسباب الوفاة، مؤكدا أن الاسرة تنتظر تقرير الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

وأقيمت صلاة الجنازة على الطفل في جامع الروضة، ووري جثمانه ودفن في مقبرة الجرف.

إلى ذلك، نفت شرطة عجمان ماتداولته بعض وسائل الإعلام أو الجهات أخرى عما نسب إليها بشأن تشكيل لجان من جهات حكومية رسمية للتحقيق حول ملابسات وفاة الطفل.

وقال قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أن الشرطة ليست الجهة المعنية بتشكيل أي لجنة بهذا الشأن، وأكد أن التحقيق مازال مستمرا لبيان سبب الوفاة والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وأضاف أن الطفل توفي صباح أمس في منزله، وتم إحالة الجثة للطب الشرعي بناءً على أمر من النيابة العامة لمعرفة سبب الوفاة، وأتخذت الشرطة كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.