"لصوص المواشي" في العين بقبضة شرطة أبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

سقطت عصابة سرقة مواشي مكونة من 7 لصوص آسيويين في العين بقبضة شرطة أبوظبي.

وأفادالعقيد مبارك سيف السبوسي ،مدير مديرية شرطة منطقة العين، بأن المديرية تلقت عدة بلاغات من ملاك المزارع والعزب تفيد بتعرض مواشيهم للسرقة من قبل أشخاص مجهولين، وعلى الفور تمت عملية التحري من قبل فريق البحث والتحري من مركز شرطة سويحان الذي تمكن من الإطاحة بالعصابة في وقت قياسي.

وأوضح بأن اللصوص اعترفوا خلال استجوابهم بأنهم تخصصوا في سرقه المواشي وكانوا يخططون منذ فتره طويلة لتنفيذ جريمتهم، باتباع أسلوب رصد ومراقبة المزارع والعزب التي ينوون سرقتها، مشيراً إلى إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وتطرق إلى جهود شرطة أبو ظبي في توعية الأفراد وحثهم على حماية ممتلكاتهم وخاصة ملاك وأصحاب العزب وضرورة تأمينها ضد السرقات عن طريق إجراءات الوقاية والرقابة بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من هذه السرقات.

ودعا الأفراد إلى حماية وتأمين ممتلكاتهم حتى لا تكون عرضة للسرقة، وعدم التردد في الاتصال على الرقم 999 في حال وجود تصرفات تثير شكوكهم من أجل تعزيز الوقاية والسلامة العامة.