جمارك دبي تحبط تهريب 5 ملايين حبة كبتاجون

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

ضبطت جمارك دبي 5 ملايين حبة كبتاجون في حاوية تحمل مكائن وقطع غيار سيارات من دولة عربية .

وتمت متابعة الحاوية خلال مرورها بموانئ عدد من الدول حتى وصلت المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة، حيث بادر فريق العمل بالتحرك لاستهداف الحاوية بعد انجاز إجراءات البيان الجمركي لها .

وبرغم عمليات التمويه التي اتبعها المهربون عبر احاطة المواد الممنوعة بمادة "الفايبر كربون" لمنع اكتشافها بواسطة أجهزة الكشف بالأشعة تمكن مفتشو جمارك دبي من العثور على الحبوب المخدرة بعد تفكيك القطع المشتبه بها، واظهر الفحص المبدئي لتلك الحبوب بواسطة المختبر المتنقل أنها حبوب كبتاجون يصل عددها إلى نحو 5 ملايين حبة ويبلغ اجمالي وزنها نحو 500 كيلوغرام، لتصل كمية الحبوب المخدرة التي تم ضبطها من قبل الإدارة منذ بداية العام 2018 إلى نحو 15 مليون حبة؟



وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: " تعمل كافة الإدارات الجمركية في الدائرة كمنظومة عمل متكاملة لحماية مجتمعنا من التجارة غير المشروعة واحباط كافة المحاولات لتهريب المخدرات، وقد تمكنت جمارك دبي من التصدي بكفاءة عالية لمحاولة تهريب هذه الكمية الضخمة من الحبوب المخدرة بفضل اليقظة والحس الأمني المتقدم لضباط التفتيش الجمركي والتعاون والتنسيق التام بين الإدارات الجمركية في مكافحة تهريب المواد الممنوعة"