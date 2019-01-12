شرطة رأس الخيمة تنقذ ثلاث سيدات أوروبيات

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بكفاءة وقدرة الجهات المختصة في الشرطة وخبرتهم في التعامل مع كافة الحالات وفي شتى الظروف والذي يؤدي إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تضل الإمارات واحة للأمن والأمان ، حيث نجحت الفرق المختصة التي تضم قسم الإنقاذ والدفاع المدني والإسعاف الوطني في غضون ساعات من انقاذ 3 سيدات من الجنسية الأوروبية يبلغ أعمارهن 31 ، 34 ، 34 بعد أن ضلوا طريق العودة خلال رحلتهم الاستكشافية في جبال الإمارة .

وتفصيلاً قال العميد دكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية ، إنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند الساعة 6:30 مساء اليوم الجمعة من إحدى الأوروبيات يفيد أنها وصديقتيها ضلو الطريق في احد الجبال ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من الجهات المختصة ، حتى تمكن الفريق من الوصول إليهم وتقديم الاسعافات الأولية لهم والتأكد من حالتهما الصحية واستقرارها والنزول بهم من أعلى الجبل بمساعدة اثنين من الآسيويين الذي صادف وجودهما في أعلى الجبل، وتبين بأنهم كانو في رحلة استكشافية سياحية من الصباح الباكر للجبل ونظراً لتأخر الوقت وحلول الظلام وليس لديهم الخبرة الكافية في المنطقة وعند قرارهم بالرجوع لمركبتهم ، ظلوا الطريق ولم يتمكنوا من تحديد موقعهم وبعد محاولاتهم البائسة في العودة قاموا بالاتصال بشرطة رأس الخيمة التي توجهت مباشرة لمساعدتهم وتقديم العون والمساندة لهما وفي وقت قياسي في ظل وعورة المنطقة وعدم معرفة مكانهم بعد انقطاع الإرسال وشدة الظلام ، وتم بذل جهوداً كبيرة قبل الوصول إليهم والعثور عليهم، وتم إجراء الفحوصات الأولية لهم وتم التأكد من أنهم في كامل صحتهم وعافيتهم.

وحث العميد الحميدي هواة الرحلات الجبلية ومرتادي المناطق الوعرة كافة ، إلى الالتزام بشروط السلامة العامة حفاظاً على سلامتهم وذلك في إطار جهود الشرطة لتعزيز الإجراءات الوقائية والسلامة ، ودعاهم إلى توخي الحيطة والحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة واتباع التوجيهات والتعليمات والنظم اللازمة والالتزام باشتراطات السلامة العامة ، ووجوب القيام بهذه الرحلات جماعية وإخطار الجهات المعنية بذلك.

من جانبهم أشادت السيدات بالخدمات التي قدمتها شرطة رأس الخيمة لهم، وسرعة الاستجابة وإنقاذهم