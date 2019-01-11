محاكمة ألماني بتزوير أختام مطارات في الدولة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية شخص ألماني متهم بتزوير محررات رسمية وجواز سفر واستعمالها، إذ زور جواز سفر فرنسي لشخص آخر، واستطاع بطرق احتيالية تزوير عدد من قوالب أختام طبق الأصل تعود لمطارات في الدولة.

وتعود تفاصيل القضية عندما جاء المتهم إلى الدولة عن طريق أحد المطارات وبحوزته قوالب وبصمات طبق الأصل لأختام تعود لمطار الشارقة الدولي، ومطار أبوظبي الدولي، واستعملها على جوازه، ولولا يقظة رجال الأمن في المطار لتمكن من دخول الدولة، حيث تم القبض عليه بعد التأكد من عدم صحة الختم الموجود على الجواز، وبعد تفتيشه تم العثور معه على جواز سفر فرنسي لشخص آخر، وتم التحقيق معه وإحالته إلى القضاء لمحاكمته.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بها، وأكد أنها قدم إلى الدولة من ألمانيا وبحوزته ثلاثة أختام لمطاري الشارقة وأبوظبي، وجواز سفر لا يحمل صورته واسمه، وإنما لشخص آخر، لكنه لم يستعملها.

وقررت المحكمة تأجيل الدعوة إلى 23 من يناير الجاري للاستماع إلى الشهود مع استمرار حبس المتهم.