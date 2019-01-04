شرطة دبي تقبض على آسيويين نشرا فيديو يسيء إلى عملة الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قبضت شرطة دبي على آسيويين لتورطهما في نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحدهما وهو يرمي أوراقاً نقدية من فئة الـ1000 درهم على أرضية سيارة، ويدوسها بقدمه، وسط تشجيع من زميله، قائد السيارة.

وأحالت الشرطة ملف المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، فيما أقرّ المتهمان بتصوير الفيديو، الذي قالا إن الهدف هو إثارة استغراب متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة عددهم. وقال مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، العقيد فيصل القاسم، إن الدوريات الإلكترونية التابعة للإدارة العامة والمباحث الجنائية، رصدت المتهمَين بعدما أثار تصرفهما ردود فعل سلبية، واستهجاناً من أفراد المجتمع على شبكات التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من إساءة إلى عملة الدولة. وأكد القاسم ضرورة التحلي بالمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن التصرفات التي تمس قيم أو عادات وتقاليد الدولة، حتى لا تضع صاحبها تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.