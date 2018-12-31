شاب يقرّ بسرقة محتويات المركبات في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أقرّ شاب عربي، أمام محكمة الجنح في الشارقة، بسرقة محتويات عشرات السيارات من مناطق مختلفة في الإمارة، مضيفاً أنه ضبط متلبساً خلال سرقته محتويات سيارة في منطقة اليرموك.

واستمعت المحكمة إلى الشهود، وهم عناصر من شرطة الشارقة، إذ أكدوا الاشتباه في المتهم بعد تلقي بلاغات بوجود سرقات في مناطق متفرقة بالشارقة، تركز أكثرها في منطقة اليرموك، لافتين الى مراقبة المنطقة وضبط المتهم متلبساً خلال سرقته محتوى سيارة.

وأضافوا أن المتهم هو من أرشدهم إلى أماكن سرقاته السابقة، خصوصاً في منطقة اليرموك، عن طريق إتلاف الباب أو كسر زجاج المركبة.

وحجزت المحكمة القضية للحكم في 20 يناير المقبل.