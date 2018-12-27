اتهام شقيقين بسرقة أموال وهاتف تحت التهديد

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي، في جلستها أمس، قضية اتهام شقيقين من جنسية عربية، بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من أحد الأشخاص بعد تهديده، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 16 يناير المقبل.

وخلال الجلسة أنكر الشقيقان التهم الموجهة إليهما، وأكدا عدم معرفتهما بالمجني عليه من قبل، وهو من جنسية عربية أخرى. وذكر المتهم الأول أنه اشترى الهاتف الذي ضبط معه من شخص آسيوي في منطقة المصفح، وأنه وضع في الهاتف شريحة باسم والدته، مؤكداً أنه لن يجازف بوضع شريحة باسم والدته، وتعريضها للمساءلة القانونية لو كان قد سرق الهاتف.

وقال المتهم الثاني إنه وشقيقه كانا نائمين في الوقت الذي حدده المتهم لحدوث الواقعة، مضيفاً أن هناك شهوداً على ذلك ممن يقيمون معهما في المسكن. ولفت إلى تضارب أقوال الشاكي، قائلاً إنه «ذكر في التحقيقات أنه كان يستقل سيارته في الساعة الرابعة فجراً، وأنني كنت أسير على قدمي، فكيف لي إيقافه وسرقته بعد تهديده؟».

والتمس المتهمان من هيئة المحكمة تكفيلهما لظروفهما الاجتماعية، واستخدام أقصى درجات الرأفة والرحمة، والحكم ببراءتهما.