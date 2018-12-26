فك حجز 2468 مركبة في الشارقة بعد استيفائها «الحجز المنزلي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قامت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بفك الحجز عن 2468 مركبة، من المركبات التي تم تطبيق نظام الحجز المنزلي عليها، من أصل 5106 مركبات طبق عليها النظام خلال العام الجاري، وذلك بعد استيفاء الفترة المحددة لها.

وقال مدير فرع حجز المركبات، الرائد مرزوق خلفان النقبي، إن حجز المركبات في المنزل يشمل عدداً من المخالفات غير المشددة، كقيادة المركبة برخصة منتهية المفعول، أو قيادة مركبة منتهية الترخيص، أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كيلومتراً في الساعة، أو نقل الركاب في مركبة بصورة زائدة على العدد المقرر لها، وغيرها من المخالفات التي لا تعتبر جسيمة وبالغة الخطورة.

وأوضح أن آلية حجز المركبات تتمثل في أن تكون المركبة في عهدة مالكها داخل المنزل، وتتم متابعتها إلكترونياً عبر تركيب جهاز تتبع ذكي، يوضع داخل المركبات المحجوزة، ويقوم بإرسال إشارات إلى شرطة الشارقة في حالة استخدام أو تحريك السيارات المحجوزة من مكانها.

نفي «تخفيض المخالفات»

نفت شرطة الشارقة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%، حيث إن الخبر الذي أعيد نشره وتداوله يعود إلى شهر أكتوبر من عام 2017، حين تقرر تخفيض المخالفات المرورية في ذلك الوقت، بمناسبة احتفالات شرطة الشارقة بيوبيلها الذهبي. ‏ودعت أفراد الجمهور ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الأخبار، ومتابعة أخبار شرطة الشارقة والبيانات التي تصدر عنها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وحساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.