إصابة طفل بحروق إثر لعبه بالنار واشعاله حريقاً في حديقة منزل مهجور

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أصيب طفل من جنسية عربية أمس بحروق متوسطة إثر قيامه باللعب في النار وإشعاله حريقا في حديقة منزل مهجور بمنطقة الدهان في مدنية رأس الخيمة.

وقال مصدر في إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، لـ "الامارات اليوم" إن غرفة العمليات تلقت بلاغا الساعة السابعة و15 دقيقة مساء أمس يفيد بإصابة طفل يبلغ من العمر 14 سنة من جنسية دولة عربية بحروق متوسطة إثر قيام باللعب في النار وإشعاله لحريق في حشايش حديقة منزل مهجور بمنطقة الدهان في مدينة رأس الخيمة.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ تم إرسال الفرق المختصة إلى المنزل وتبين أن الطفل مصاب بإصابات متوسطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وبواسطة سيارة الإسعاف الوطني، كما تم إخماد الحريق البسيطة وسليم ملف الحريق إلى شرطة رأس الخيمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أنه يجب على جميع الأسر مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم باستخدام والولاعات والأدوات القابلة للاشتعال لتفادي تعرضهم للمخاطر أو قيامهم بإشعال النيران والتسبب في خسائر في الممتلكات.

وفي حادث منفصل تلقت غرفة العمليات الدفاع المدني أول من أمس بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين شاحنة ثقيلة ومركبة خفيفة على شارع الدقاقة في رأس الخيمة ما أسفر عن إصابة مواطن مسن وتدهور الكابينة الخليفة للشاحنة وانسكاب كميات من الديزل والبنزين على الطريق العام.

وأضاف مصدر في الدفاع المدني أنه تم نقل المصاب بواسطة الإسعاف الوطني للمستشفى لتلقي العلاج، كم تم فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لإدارة الدفاع المدني بتأمين الطريق لحين ووصل عمال بلدية رأس الخيمة لإزالة الديزل والبنزين المسرب على الطريق.

وأشار إلى أن الفرق المعنية في موقع الحادث قامت بفتح غطاء المركبة الخفيفة وفصل البطارية عنها لتفادي وقوع حريق في المركبة والمكان نتيجة تسرب مشتقات بترولية على الطريق.