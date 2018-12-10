محاكمة زوج بتهمة قذف وسبّ زوجته

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها شخص من جنسية دولة عربية، بتهمة قذف وسبّ زوجته بعبارات مسيئة لسمعتها، إذ قام باتهامها بالزنا وممارسة الرذيلة مع شخص باطلاً. وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وبأقواله التي أدلى بها أثناء التحقيقات، فأنكرها، وقال إن ما ورد فيها غير صحيح، إذ إن زوجته (المجني عليها) هي من قامت بإخباره بأنها ارتكبت الزنا ومارست الرذيلة مع شخص آخر، مؤكداً أنه لم يقم باتهامها وسبّها بأي عبارة مسيئة، لافتاً إلى أنه يوجد بينه وبين زوجته قضية طلاق. بدورها أجّلت المحكمة القضية إلى تاريخ 24 ديسمبر المقبل، لاستدعاء الشاكية لمواجهتها بأقوال المتهم.