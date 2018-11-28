"إسكان الشارقة" توفر سكناً لعائلة مواطنة بعد احتراق منزلها بسبب الأمطار

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

استجابت دائرة الإسكان بالشارقة بشكل مباشر لمواطن تضرر منزله جراء إنفجار المحول الكهربائي بسبب الأمطار في منطقة القرائن، مما أدى إلى احتراق المنزل بالكامل، إذ تم تسكين العائلة المكونة من 8 أشخاص بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة في منزلهم من قبل حكومة الشارقة.

وتفصيلا، أكدت دائرة الإسكان في الشارقة أن مواطنا استنجد بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحكومة الشارقة أول أمس بسبب تضرر منزله واحتراقه بالكامل جراء انفجار المحول الكهربائي الذي يغذي منزله بالكهرباء، وعليه استجابت دائرة الاسكان لنداء المواطن بشكل مباشر الذي يسكن مع عائلته المكونة من ٨ أفراد في المنزل، حيث تم توفير المسكن الملائم لهم لحين صيانة المحول الكهربائي والمنزل .

وأكدت الدائرة أنه تم التواصل مع إدارة الإسكان الطارئ، الذين سارعوا بالذهاب الفوري إلى منزل المواطن ، مشيرة إلى أنه تم إرسال فريق عمل هندسي لمعاينة الأضرار، والبدء بصيانتها وإصلاحها.

وبينت دائرة الإسكان أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، يتم تأمين مسكن ملائم وبشكل مؤقت للأسر التي تتعرض مساكنها لأضرار طارئة أو تعاني اكتظاظاً، وبالنسبة لحالات الأسر المواطنة، تقوم الدائرة على الفور بإرسال فريق عمل من الإدارة، ويتم ترتيب أوضاعهم.

