ضبط 9 أشخاص حاولوا سرقة شركة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تمكنت شرطة الشارقة من ضبط تسعة أشخاص من الجنسية الآسيوية، حاولوا سرقة معدات للبناء من إحدى الشركات في المنطقة الصناعية بالشارقة، إذ قام اللصوص بتحميل المعدات في السيارة التي كانت تقلهم، ولكنها علقت بالرمال بسبب وزن معدات البناء الثقيلة، التي وضعوها فيها خلال محاولتهم سرقتها، وبعدها اضطروا إلى تفريغ الحمولة من السيارة للهروب قبل أن يتم ضبطهم.

وباشرت محكمة جنايات الشارقة محاكمة المتهمين، حيث تمت مواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم، والمتمثلة في السرقة بالإكراه والاعتداء على حارس العقار، والشروع في سرقة معدات بناء من شركة لمقاولات البناء، ودخول العقار خلافاً لإرادة صاحب المحل، فأنكروا جميع التهم التي نسبت إليهم، وتراجعوا عن اعترافاتهم التفصيلية التي أدلوا بها في محضر التحقيقات بالشرطة والنيابة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما أقدم المتهمون على دخول مقر الشركة واعتدوا بالضرب على الحارس، ثم تمكنوا من سرقة معدات بناء، ووضعوا المسروقات في المركبة وحاولوا مغادرة المكان.

وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 12 ديسمبر المقبل، لاستدعاء شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في ملف القضية.