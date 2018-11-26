محاكمة 5 آسيويين سرقوا 46 ألف درهم من شقة سكنية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها خمسة أشخاص من جنسيات آسيوية، بتهمة سرقة شقة والتمكن من الاستيلاء على 46 ألف درهم كانت بداخل حقيبة، وتوزيع المبلغ المتحصل من السرقة في ما بينهم، بعد أن رفض المجني عليه إعطاءهم رواتبهم المترتبة عليه، حسب ادعاء المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 18 أغسطس الماضي، عندما أقدم خمسة أشخاص على الدخول إلى شقة عن طريق كسر بابها مستخدمين في ذلك قطعة حديدية، والبحث عن ممتلكات ثمينة لسرقتها، إذ تمكنوا من سرقة حقيبة بداخلها 46 ألف درهم، وبعدها لاذوا بالفرار وتقاسموا المبلغ في ما بينهم، وبعد إبلاغ الشرطة ووجود فرق التحريات بمكان الواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم التعرف على المتهمين وضبطهم والتحقيق معهم، وإحالتهم للقضاء والنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وواجهت المحكمة المتهم الأول والثاني والثالث بالتهمة المنسوبة إليهم، بأن قاموا بالاشتراك مع آخرين بالدخول إلى سكن المجني عليه (ص.ا) متعمدين، بعد أن كسروا قفل الباب الخارجي وعثروا على الحقيبة، فاعترف المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم.

وقال المتهمون إنهم يعملون مع المجني عليه في مجال البناء والمقاولات، ولم يسلمهم رواتبهم المستحقة لأشهر، ما جعلهم يقدمون على سرقة منزله.

من جانبه، أكد الشاكي أنه لا يعرفهم ولم يسبق له أن تعامل معهم أو رؤيتهم، إلا بعد تفريغ كاميرات المراقبة للاستدلال على من ارتكب جريمة السرقة، وقدم لائحة بالادعاء المدني بعد أن سدد الرسوم. بدورها حجزت المحكمة القضية للحكم في تاريخ 19 ديسمبر المقبل.

المتهمون ادعوا أنهم يعملون مع المجني عليه، ولم يسلّمهم رواتبهم المستحقة لأشهر.