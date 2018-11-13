وفاة شخص وإصابة 6 في تدهور مركبة على طريق الحمرية

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

توفي شخص وأصيب ستة آخرون في تدهور مركبة على طريق الحمرية في أم القيوين، نتيجة محاولة السائق تفادي الاصطدام بحيوان سائب.

وأفاد مدير مركز شرطة الحمرية الشامل، العقيد علي سعيد الجلاف، بأن المركز تلقى بلاغاً في تمام الساعة 7:45 من صباح أمس، يفيد بتدهور مركبة ذات دفع رباعي على طريق الحمرية باتجاه إمارة أم القيوين.

وهرعت إلى موقع الحادث دوريات المركز، والإسعاف الوطني، وتبين أن المركبة كانت تقل سبعة عمال، راوحت إصاباتهم بين المتوسطة والبسيطة، فيما توفي أحدهم نتيجة الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى خليفة في عجمان.

وأوضح الجلاف أن الحادث حسب إفادة السائق نتج عن محاولته تفادي الاصطدام بأحد الحيوانات السائبة على الطريق.