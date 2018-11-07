263 إنذاراً لمنشآت تجارية في أبوظبي لمخالفتها معايير السلامة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية وتوعوية، استهدفت المواد المحظور بيعها في الأسواق، وغير المطابقة للمعايير الصحية ومتطلبات السلامة للمستهلك، حيث شملت الحملة المناطق داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، واستمرت خمسة أيام، حيث شملت أكثر من 263 منشأة تجارية داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، وأسفرت عن مصادرة 8958 عبوة من المواد المحظور بيعها في الأسواق المحلية.

وتم تحرير 263 إنذاراً للمنشآت التجارية المخالفة للمعايير المطلوبة، وغير المتقيدة بإجراءات ومتطلبات سلامة المجتمع وصحة أفراده.

وأوضحت البلدية أن المواد المصادرة معظمها يدخل في نطاق المستحضرات التجميلية وكريمات التبييض، والكريمات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى مواد غير مصرح ببيعها في أسواق الإمارات، نظراً لتنافيها مع التقاليد والأعراف والأخلاقيات العامة لمجتمع الإمارات، كما سجلت الحملة وجود مواد ومستحضرات مغشوشة، تحتوي على مواد ضارة.

وأشارت البلدية إلى أنها تنظم مثل هذه الحملات على مدار العام، تأكيداً على التزام دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي بتطبيق الاشتراطات الصحية، في جميع المنشآت ذات العلاقة المباشرة مع أفراد المجتمع، موضحة أن الحملة تندرج كذلك ضمن خطتها في تطبيق الاشتراطات الصحية على قطاع الأنشطة التجارية.