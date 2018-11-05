محاكمة عصابة تسرق مستخدمي ماكينات الصراف الآلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات ثلاثة آسيويين شكلوا عصابة تضم شخصين آخرين هاربين لسرقة مستخدمي أجهزة الصراف الآلي في منطقة القوز الصناعية، وهاجموا شخصاً بعد سحبه 20 ألف درهم وسرقوا منه نقوده ونحو 20 بطاقة ائتمانية مع أرقامها السرية.

واعترف المتهمون الثلاثة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بارتكاب جناية السرقة بالإكراه في طريق عام، مشيرين إلى أنهم كانوا يتصيدون مستخدمي الصراف الآلي عند قيامهم بالسحب في آخر الليل، ويعتدون عليهم ويسرقون أموالهم، لافتين إلى أنهم ترصدوا المجني عليه بعد مراقبته ثم لحقوا به واعتدوا عليه وسرقوا أمواله، مستغلين ظلمة الليل وخلو المكان من المارة.

وأفاد المجني عليه (نجار آسيوي)، بأنه سحب 20 ألف درهم من ماكينة الصراف الآلي الموجودة في «جراند مول»، وتوجه سيراً إلى مقر سكنه، ثم شعر بشخص يلاحقه فأسرع بالمشي، وقبل وصوله إلى بوابة سكنه هجم عليه ثلاثة أشخاص وخنقه أحدهم من الخلف، وضرب رأسه بالجدار ففقد الوعي، وتمكنوا من سرقته.