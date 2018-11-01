محاكمة آسيوي سرق محتويات 10 سيارات

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها شخص من جنسية دولة آسيوية بتهمة سرقة محتويات 10 سيارات، إذ تم ضبطه متلبساً من قبل دورية أمنية في منطقة البريجة، بعد أن كسر زجاج النافذة الأمامية من جهة السائق، وتمكن من الدخول للسيارات للاستيلاء على ما بداخلها.

واستمعت الهيئة القضائية إلى أقوال اثنين من شهود الإثبات، حيث أكد الأول أنه ورد بلاغ من دورية متحركة بضبط متهم في حالة غير طبيعية، وقام بكسر زجاج سيارات بالطريقة نفسها وسرقة ما بداخلها، مشيراً إلى أنه حضر وكان المتهم قيد التوقيف في إحدى سيارات الشرطة، حيث تم التحقيق معه واعترف بالتهمة المنسوبة إليه.

وقال الشاهد الثاني إنه وصل إلى موقع السرقات التي ارتكبها المتهم في إحدى الساحات الرملية بالإمارة، وكان فيها مجموعة من المركبات المتوقفة، مشيراً إلى أن المتهم دلّه على جميع السيارات التي سرقها.

وأوضح أن طريقة الكسر التي كان يستخدمها المتهم واحدة تقريباً، لافتاً إلى أنه تم مراجعة بلاغات مقدمة من أشخاص تعرضت مركباتهم لسرقة محتوياتها بالطريقة نفسها، ومطابقة اعترافات المتهم ببعض هذه البلاغات، واتضح أن المتهم لديه العديد من السوابق في السرقات.

وأكد المتهم أنه كان في حالة غير طبيعية نتيجة شربه الخمر، ولا يعلم ماذا فعل وكيف أقدم على سرقة السيارات، مطالباً بالاستعجال في إصدار الحكم.

بدورها، حجزت المحكمة القضية للحكم بتاريخ 12 نوفمبر الجاري.