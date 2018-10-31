اتهام شاب باستدراج أشخاص بـ «التواصل الاجتماعي» لهتك عرضهم

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

باشرت محكمة جنايات في أبوظبي، أمس، نظر قضية شاب عربي متهم بهتك العرض، باستخدام تقنيات الإنترنت، وقررت تأجيل القضية إلى 11 نوفمبر المقبل للمرافعة.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات في القضية (ضابط التحريات)، الذي أوضح أن الإدارة تلقت معلومة من مصدر سريّ، تفيد بقيام شاب عربي باستدراج أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى غرفة الفندق الذي يقيم فيه، ويهتك عرضهم، فتم عمل تحريات لمدة يومين، وتم التأكد من صدق المعلومات.

وبسؤاله عن ملابسات الضبط، وهل تم ضبط المتهم ومعه أشخاص آخرون في الغرفة، أفاد بأن المتهم تم ضبطه بمفرده، مشيراً إلى أنهم وصلتهم معلومات تفيد بأن المتهم يستدرج أشخاصاً عن طريق إحدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ويقوم الأشخاص الذين يستدرجهم بزيارته في غرفته، وكانوا يقضون بعض الوقت معه، ولكنهم غير مقيمين بصفة دائمة.

وأشار إلى أن مصدره السريّ علم بأمر المتهم من خلال أحد الذين استدرجهم المتهم، وقام بالإبلاغ، مشيراً إلى أن عدد المترددين على المتهم خلال فترة التحريات (يومان) يراوح بين أربعة وخمسة أشخاص.