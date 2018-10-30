آسيوي يعترف بقتل زميله ويدعي المرض النفسي

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، أمس، قضية شخص آسيوي، اعترف بقتل زميله من جنسيته نفسها بسبب خلافات شخصية، وأكد أنه يعاني مرضاً نفسياً.

وتعود تفاصيل القضية إلى نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه الذي يعمل حارس مصنع، بسبب خلافات شخصية بين الطرفين، ما أدى إلى تفاقم المشكلة، وحصول مشادات كلامية بينهما، فوجه المتهم طعنات عدة إلى المجني عليه حتى فارق الحياة.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة، ومثل المتهم أمام الهيئة القضائية، وواجهته بالتهمة المنسوبة إليه بالقتل العمد، حيث اعترف بقتل زميله، وأشار إلى أنه يعاني مرضاً نفسياً ولم يقصد قتل زميله المجني عليه.

وحضر شقيق المجني عليه الجلسة، وأكد أنه ينوب عن الورثة، ولديه توكيل بذلك، وأبلغ الهيئة القضائية رغبتهم في القصاص، رافضين قبول الدية الشرعية.

وقال شقيق القتيل إن لدى أخيه ثلاثة من الأبناء جميعهم في فئة عمرية شابة، وأنه فوجئ بالحادث كون أخيه شخصاً مسالماً لا يؤذي أحداً، وليس لديه أي عداوات مع أحد، مشدداً على رفضهم قبول الدية ورغبتهم في القصاص من قاتل أخيه. وأجلت المحكمة القضية إلى 19 من نوفمبر المقبل لإنهاء اجراءات حصر الإرث وتقديم طلب القصاص موثقاً.