6 أسباب وراء الحوادث الجسيمة على طرق أبوظبي

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

كشفت شرطة أبوظبي عن ستة مسببات للحوادث المرورية الجسيمة في الإمارة، هي: السرعة دون مراعاة ظروف الطريق بنسبة 25%، وعدم تقدير مستعملي الطريق بنسبة 23%، وعدم الالتزام بخط الطريق بنسبة 17%، وعدم ترك مسافة كافية بنسبة 13%، والانحراف المفاجئ بنسبة11%، والقيادة من دون رخصة قيادة بنسبة 11%.

وتمكنت جهود شرطة أبوظبي، العام الماضي، من خفض وفيات الحوادث بنسبة 31%، من 289 وفاة في 2016، إلى 199 وفاة في 2017، وخفض الإصابات البليغة بنسبة 4%، وخفض وفيات حوادث الدهس 20%.

وكشفت شرطة أبوظبي عن خطة لضمان سلامة المشاة على طرق الإمارة، ضمن خطتها الاستراتيجية الداعمة لرؤية دولة الإمارات لعام 2021، تنفذها مع الشركاء الاستراتيجيين، وتشمل: تطوير ممرات للمشاة، وإنشاء جسور معلقة، ورصد الأماكن التي تكثر فيها حوادث دهس ومخالفات قطع الطريق من المشاة.

وذكرت في ورقة بعنوان «هندسة الطرق ودورها في تخفيض وفيات الطرق»، قدمها الملازم مهندس عبدالله حامد المنهالي، للندوة الدولية «هندسة الطرق وسلامة المرور»، التي نظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية، الأسبوع الماضي، أن الخطة التي تنفذ مع الشركاء الاستراتيجيين تشمل إنشاء 39 إشارة ضوئية لمعابر المشاة، أنجزت سبعة معابر منها، وهناك 19 معبراً قيد التنفيذ، فيما تعتزم تنفيذ 13 معبراً خلال العام المقبل.

وتابعت الورقة أن «هناك 50 مشروعاً على مستوى التحسينات الهندسية والتقاطعات في الإمارة، أنجز 22 مشروعاً منها، وجارٍ تنفيذ مشروع خلال العام الجاري، فيما ستنفذ 27 مشروعاً العام المقبل. وقد شملت التحسينات إنجاز 126 كيلومتراً من سياج المشاة على الطرق، و23 سوراً للمشاة من إجمالي 43 سوراً، ويتبقى 20 سوراً قيد الإنجاز خلال العام الجاري».

وبينت الورقة أن دوريات هندسة المرور تنفذ مهام وجهوداً كبيرة بهدف خفض الحوادث الجسيمة على الطرق، من خلال حضورها المستمر في مواقع التحويلات المرورية عند افتتاحها، للتحقق من توافر شروط السلامة، وتجنب العوامل التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، والتحقق من التزام المقاولين بشروط السلامة المرورية الواردة في التصاريح المرورية، إضافة إلى إجراء الكشف اليومي على الطرق والمواقف والأرصفة، وإعداد تقارير تتضمن العيوب التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، وضبط سائقي مركبات الحمولات غير الاعتيادية عند سيرهم على الطرق دون تصريح.

20 %

نسبةخفض وفيات حوادث الدهس في أبوظبي.