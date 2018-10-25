ضبط 529 دراجة نارية مخالفة في رأس الخيمة خلال 10 أيام

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال رئيس قسم المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، الرائد سالم محمد بورقيبة، إن القسم ضبط 529 دراجة نارية غير مرخصة، ولا يحمل سائقوها رخصة قيادة، خلال 10 أيام من إطلاق الحملة المرورية لضبط الدراجات المخالفة.

وأوضح أن الدراجات النارية المضبوطة كانت تشكل خطراً على مستخدمي الطرق، نتيجة خروج سائقيها أمام المركبات بشكل مفاجئ وإرباك السائقين، مشيراً إلى أن القسم نفذ حملة لضبط الدراجات النارية المخالفة على مستوى الإمارة، للحد من الحوادث المرورية.

وتابع أنه تم تشكيل فريق عمل لضبط الدراجات في مختلف المناطق على مستوى الإمارة، خصوصاً بين الأحياء السكنية والطرق الرئيسة والحيوية، لافتاً إلى أن سائقي الدراجات النارية المضبوطة لا يحملون رخصة قيادة، ويجهلون أنظمة السير والمرور، كما أنها تفتقر إلى وسائل السلامة والأمان.

وأضاف بورقيبة أن بعض الدراجات المضبوطة تستخدم من قبل المحال التجارية في توصيل طلبات المنازل، وأن سائقيها يشكلون خطراً أثناء انتقالهم بين المساكن وخروجهم من الطرق الفرعية بعشوائية دون انتباه للمركبات القادمة من الاتجاه الآخر.