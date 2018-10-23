إنقاذ عاملين علقا في «رافعة تنظيف» بأبوظبي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أنقذت فرق الدفاع المدني في أبوظبي عاملين آسيويين علقت بهما رافعة تنظيف (سقالة)، أثناء قيامهما بتنظيف واجهة إحدى البنايات.

وذكر رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، الرائد عبدالله حمد التميمي، أن «فريقاً من الدفاع المدني باشر التواصل مع العاملَين، وتطمينهما، من خلال الاحتياطات التي اتخذت على وجه السرعة؛ بتثبيت الرافعة منعاً من تأرجحها، بحبال الإنقاذ، إلى أن تمكن رجال الدفاع المدني من إنزالهما بسلامة بوساطة السلم المتحرك».

وكان مركز القيادة والتحكم تلقى بلاغاً بتعطل رافعة تنظيف الزجاج في إحدى البنايات في شارع القرم، وعلى متنها عاملان آسيويان في حالة ارتباك وخوف من السقوط.