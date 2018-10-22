مخالفة 10 ورش في الذيد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نفذت بلدية مدينة الذيد، ممثلة في شعبة الرقابة الصحية والبيئية التابعة لقسم الصحة العامة، حملة على المحال والورش الكائنة في المدخل الشرقي لمدينة الذيد، تضمنت منشآت تنوّعت أنشطتها بين بيع قطع غيار السيارات والدرّاجات وإصلاحها، وتجارة السكراب والخردة المعدنية، وغيرها من الأنشطة، حيث أسفرت عن توجيه 32 إنذاراً وتحرير 10 مخالفات. وأشار مدير بلدية مدينة الذيد علي مصبح الطنيجي، إلى أن الحملات تأتي في إطار جهود البلدية التي تولي اهتماماً كبيراً بالبيئة، وبما يتماشى مع الرؤية الشاملة لإمارة الشارقة التي تضع حماية البيئة وتهيئة أجواء مثالية بالإمارة في مقدمة أولوياتها، واتساقاً مع دور البلدية الرقابي والتوعوي المتمثل في الحفاظ على المظهر العام للمدينة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة، لاسيما العاملين في المنشآت الصناعية وإلزامها بتطبيق أعلى معايير ومتطلبات السلامة المهنية والبيئية. ولفت إلى وجود مسح ميداني يتضمن أسماء المؤسسات ذات الصلة بالأنشطة البيئية تتضمن جميع البيانات الخاصة بها، حيث يتم حصر جميع الملاحظات التي تخص كل منها، ومن ثم منحها مهلة مناسبة لتصويب الأوضاع وفق اشتراطات السلامة البيئية المقررة.

وأوضح أن هذه الحملات تتم بشكل دوري ومفاجئ لضمان التزام أصحاب المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها وعدم مخالفتها للنظم واللوائح، انطلاقاً من حرص البلدية الدائم على توفير بيئة نظيفة وآمنة والارتقاء بالخدمات المقدمة وتطويرها والنهوض بها داخل مدينة الذيد، التي تُعد عاصمة المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة.

- الحملة أسفرت عن توجيه 32 إنذاراً لورش ومحال مخالفة.