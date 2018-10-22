مليون دولار قيمة جوائز مسابقة «1000×1000»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «مدرسة» المنصّة الإلكترونية التعليمية الأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي، التي توفر 5000 درس تعليمي في مواد العلوم والرياضيات من صفوف رياض الأطفال إلى الصف الـ12، مسابقتها اليومية «1000×1000»، التي تستمر لمدة 1000 يوم، وتمنح كل فائز 1000 دولار يومياً أي بقيمة إجمالية للجوائز تبلغ مليون دولار، بهدف تشجيع الطلبة العرب في مختلف مناطق العالم على التعلم ذاتياً بطريقة شيقة وجذابة، وفتح مجالات للتنافس العلمي بينهم، بما يثري العملية التعليمية ويزيد الإقبال عليها.

وتطرح «مدرسة» على المتسابقين سؤالاً يومياً في واحد من فروع العلوم والرياضيات، ويحق لكل المشتركين المسجلين في المنصّة الإجابة عن السؤال، وفي حال وجود أكثر من إجابة صحيحة، يدخل كل أصحاب الإجابات الصحيحة سحباً إلكترونياً لاختيار الفائز الذي ستصله رسالة تهنئة على بريده الإلكتروني المسجل لدى قاعدة بيانات «مدرسة»، لاستلام قيمة الجائزة. ويحق لكل الأعضاء المسجلين في «مدرسة» الاشتراك في المسابقة بشكل يومي حتى ولو سبق لهم الفوز.