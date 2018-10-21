"اقتصادية أم القيوين" تغلق صالة رياضية لعدم تجديدها الرخصة التجارية

المصدر: مصباح أمين - أم القيوين

قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، منصور سلطان الخرجي، إن الدائرة أغلقت صالة رياضية في منطقة السلمة بأم القيوين لانتهاء الرخصة التجارية للمنشأة وعدم تجديدها لمدة تزيد عن ستة أشهر.

وأوضح لـ "الامارات اليوم" أن الدائرة طلبت من صاحب المنشأة تجديد الرخصة حفاظا على مصلحته التجارية إلا أنه رفض ما دفع الدائرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انتهاء الرخصة.

وأضاف أن القانون يسمح بإغلاق المنشأة المنتهية ترخيصها بعد مرور ثلاثة أشهر، وأن الدائرة بادرت بمنح صاحب الصالة الرياضية مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر لمساعدته على تجديد الرخصة التجارية.

وأشار إلى أن الدائرة لديها مرونة كبيرة في تسهيل إجراءات تجديد الرخص التجارية على المنشآت المخالفة والمتأخرة في تجديد الرخص من خلال منحها وقتا إضافية أو تقسيط رسوم التجديد كمبادرة لتتشجع أصحاب المنشآت على الالتزام بالقانون والحفاظ على مشاريعهم التجارية.

وذكر أنه يجب على صاحب المنشأة إعادة رسوم الاشتراكات الشهرية التي أخذها من الأعضاء قبل إغلاق الصالة الرياضية، إذ أنه ملزم برد الرسوم المالية للمشتركين باعتبار ذلك من حقوق المستهلكين، وتابع أنه يجب على الأعضاء التواصل مع صاحب الصالة الرياضية للحصول على أموالهم.

وأوضح أنه في حال قرر صاحب النادي تجديد الرخصة التجارية للصالة الرياضية فإن الدائرة سترحب بذلك وستتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدته في إعادة مزاولة نشاطه التجاري.