180 درهماً تقود 3 موظفين إلى «المحكمة»

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة جنايات في الشارقة محاكمة ثلاثة موظفين آسيويين، بتهمة استغلال وظيفتهم في إحدى الدوائر الحكومية بالشارقة، والحصول على 180 درهماً بغير حق مخصصة للجهة الحكومية، من دون تحرير محرر رسمي بها، إضافة إلى العمل خارج نطاق عملهم الوظيفي.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، بأن تقاضوا أجراً على عمل رسمي لهم من دون تحرير سند بذلك، وقيامهم باستلام مبالغ مالية لمصلحتهم من عملاء، وعدم توريدها لجهة عملهم، واعترف المتهمون بالتهم وأكدوا أنهم يعملون في إحدى الدوائر الحكومية، وعملهم يقتصر على النقل، إذ قاموا بنقل بضائع إلى أحد الأشخاص، وتقاضوا أجراً مقداره 180 درهماً قسموها بينهم بالتساوي، وحصل كل منهم على مبلغ 60 درهماً نظير نقل الأشياء.

وبينوا أنهم لم يقصدوا استغلال وظيفتهم، وهذه المرة الأولى لهم، ولم يعتقدوا أنه سيتم اكتشافهم كون المبلغ صغيراً، وتمت محاسبتهم إدارياً على العمل خارج النطاق، ولكن تهمة أخذ أموال بغير حق من دون تحرير سند بذلك وتوريده إلى جهة عملهم، جعلتهم يحالون للقضاء، مطالبين باستخدام الرأفة والرحمة خلال المحاكمة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 22 أكتوبر الجاري.