فقدان سائق عربي في وادي القور جرفته مياه الأمطار

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

تبحث شرطة رأس الخيمة، عن سائق شاحنة مفقود في وادي القور منذ يومين، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

وقالت الشرطة إنها تلقت، أول من أمس، بلاغاً يفيد بانجراف شاحنة بداخلها سائق عربي، إثر جريان مياه وادي القور بشكل كثيف نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

وأضافت أنه تم إرسال الفرق المختصة بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ إلى مكان البلاغ، وإرسال طائرات مروحية للمساعدة في عمليات البحث، ولم يتم العثور على المفقود حتى الآن نتيجة تدني مستوى الرؤية.

وأوضحت أن الفرق المختصة واصلت أمس عمليات البحث عن السائق المفقود، حيث تبين أنه عربي كان يقود شاحنة من نوع (خلاط)، وأراد عبور الوادي عندما كان منسوبه منخفضاً إلا أنه بدأ تدريجياً بالارتفاع، ما أدى إلى فقدان السيطرة على الشاحنة وانحرافها عن مسارها وتدهورها في الوادي.

وأشارت إلى أن جناح الجو، وفريقاً من البحث والإنقاذ التابع لشرطة أبوظبي، شاركا في عمليات البحث والإنقاذ، متابعة أن جهود فرق البحث والإنقاذ مستمرة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل عملية البحث بعد الانتهاء منها، مطالبة الجمهور بعدم نشر الشائعات والحصول على المعلومة من المصادر الرسمية.

من جهته، قال مستشار دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أحمد الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن فرق طوارئ الأمطار التابعة للدائرة استنفرت أفراد طاقمها، أول من أمس، ورفعت حالة الاستعداد فور سقوط الأمطار الغزيرة في المناطق الجنوبية من إمارة رأس الخيمة.

وأوضح أن الأمطار تسببت في تراكم المياه في المناطق القريبة من وادي القور، متابعاً أن الدائرة فعلت شبكة صرف مياه الأمطار الجديدة للمرة الأولى لسحب المياه في أنابيب شبكة الصرف، لافتاً إلى أن مياه الأمطار كانت في الماضي تبقى لمدة أربعة أيام خلال عمليات شفطها من قبل صهاريج الصرف الصحي.

وأشار إلى أن شبكة صرف مياه الأمطار نجحت في سحب المياه وصبها في مجرى الوادي، ما أدى إلى تسهيل حركة المركبات، وقيام عمال الدائرة بتنظيف الطريق من الأتربة والنفايات التي جرفها الوادي أثناء سقوط الأمطار الغزيرة.