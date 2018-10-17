محاكمة 6 آسيويين في سرقة كابلات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة جنايات في أبوظبي، أمس، نظر قضية تشكيل عصابي مكون من ستة آسيويين، متهمين بسرقة كابلات من إحدى الشركات، بعد أن اتفق المتهمون من الثاني إلى السادس مع المتهم الأول، الذي يعمل في الشركة، على تسهيل عمليه السرقة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني إلى السادس الاتفاق مع المتهم الأول على سرقة الشركة التي يعمل فيها، حيث قيدوه، وشدوا وثاقة، للإيحاء بأن السرقة تمت بالإكراه، حتى لا يتم الشك فيه، وتم تنفيذ الجريمة وسرقة عدد من الكابلات.

كما واجهت المحكمة المتهم الرابع بتهمة سرقة سيارة من جهة عمله السابق، والتي كانت معه خلال فترة عمله قبل إنهاء خدماته في فبراير الماضي، إلا أنه لم يرجعها، واستخدمها في جريمة السرقة، فيما واجهت المتهم السادس شراء المسروقات رغم علمه بأنها مسروقة.

وأنكر المتهمون جميعاً التهم الموجهة إليهم، وأفاد المتهم السادس بأنه يعمل سائقاً، ولم يقم بشراء الكابلات المسروقة، ولا توجد أي معرفة أو صلة له ببقية المتهمين.