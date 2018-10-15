وفاة سائق واصابة 6 في حادثين بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توفي سائق "ريكفري" في حادث تصادم بين ثلاث مركبات ، فيما لحقت بـ 6 أشخاص إصابات بسيطة في حادث تصادم آخر بين 4 مركبات على طريق المطار.

وقال نائب مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي المقدم دكتور عبدالله يوسف السويدي بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادثين إلى الانشغال عن الطريق أثناء القيادة وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.

ودعا السويدي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والوقوف في مكان مناسب لا يعرض حياة مستخدمي الطريق الخطر، وعدم الانشغال أثناء القيادة ،واختيار المكان المناسب للوقوف في حالات الطوارئ تجنباً لوقوع الحوادث المرورية الجسيمة ، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وطالب السويدي بعدم التجمهر في أماكن الحوادث والذي من شأنه أن يشكل خطورة على حياتهم ،واعتبر تجمهر الأفراد حول الحوادث سلوكاً غير حضاري قد يعيق جهود فرق الإنقاذ ، وتشغلهم عن أداء مهامهم الأساسية، ويعرقل وصول سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

ودعا إلى ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والانقاذ لتتمكن من الوصول إلى موقع الحادث والقيام بمهامها على وجه السرعة.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغان بوقوع الحادثين مساء اليوم، وقامت الجهات المختصة في شرطة ابوظبي بتأمين الموقع، وتخطيط الحادثين، ونقل المصابين إلى المستشفى.

