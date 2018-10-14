شرطة أبوظبي تطالب ذوي المصابين بعدم الانفعال عند تدخل الإسعاف

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

دعت شرطة أبو ظبي الجمهور وخصوصاً الأسر إلى التعاون مع طواقم الإسعاف في التعامل مع المصابين والمرضى ،ومنحهم الوقت الكافي لمعاينة الحالة وتحديد مدى خطورتها،وتقديم الرعاية الطبية للحد من أية مضاعفات .

ونصح العقيد محمد إبراهيم العامري مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية ذوي المصاب أو المريض بعدم الانفعال والتوتر،باعتباره سلوكاً سلبياً يبطئ من تقديم المسعفين الإسعافات اللازمة للحالة ،التي تتطلب التدخل الفوري وسرعة الاستجابة ،

وقال ،إن عمل الإسعاف يعتمد على التقييم الدقيق للحالة وتقديرها إن كانت إصابة بليغة أو بسيطة، باستخدام الأساليب الحديثة باتباع الخطوات الصحيحة حسب المعايير المعتمدة للحصول على أفضل النتائج في إنقاذ المصاب أو المريض .

وأكد كفاءة طواقم الإسعاف التي تعمل حسب المعايير العالمية، باستخدام أفضل التقنيات التي تساعد في تقليل مضاعفات الإصابات، وأنها على مقدرة عالية في التعامل الإيجابي مع ذوي الحالات ،وتهدئتهم من أجل الحفاظ على حالة المصاب وتجنب حدوث أية مضاعفات .

وأشار إلى تنفيذ برامج توعية حول كيفية تصرف الجمهور عند وصول الإسعاف وتقديم الرعاية الطبية للمصاب أو المريض،وتجنب السلوكيات التي قد تعيق عمل المسعفين من قبل الأهل.

وحث على عدم القلق الزائد والانفعال غير المبرر والتزام الهدوء ،والتعاون مع طواقم الإسعاف من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.