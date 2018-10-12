خليجي وعربية يتشاجران داخل غرفة فندقية

المصدر: عمرو بيومي ـ أبوظبي

نظرت محكمة جنح أبوظبي، قضية رجل خليجي وامرأة عربية متهمان بالقيام بفعل من شأنه تحسين المعصية والحض عليها، إضافة إلى الاعتداء المتبادل إثر مشاجرة بينهما وشرب الخمر، وقررت المحكمة تأجيل القضية للحكم في 16 من أكتوبر الجاري.

‏وأفاد المتهم خلال دفاعه عن نفسه بأن وجوده مع المرأة في الغرفة الفندقية لمدة ثلاث ساعات بدون صلة شرعية بينهما، يعود لتبادل الحديث، منكراً وجود سبب أو نية أخرى، موضحاً أن خلافاً بينهما أدى إلى مشاجرة، نافياً أيضاً شرب الخمر، وطالب المتهم ببراءته من التهم المسندة إليه، موضحاً أنه لديه أبناء يود رؤيتهم، بينما تنازل الطرفان عن دعوى الاعتداء والضرب المتبادل بينهما.

كما ‏نظرت المحكمة قضية رجل عربي متهم بمحاولة سرقة سيارة وما بداخلها من محتويات ومقتنيات تعود لامرأة خليجية وضبطته الشرطة متلبساً بالجريمة، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 17 من أكتوبر الجاري.

‏وأنكر الرجل خلال الجلسة التهمة المسندة إليه، موضحاً أنه بعد مغادرته منزل أحد أصدقائه، شعر بالتعب والإرهاق الشديدين، حيث شاهد نوافذ السيارة مفتوحة فاقترب منها، ومد يديه من النافذة لفتح الباب، بهدف أن يستلقي في السيارة ويرتاح لمدة 15 دقيقة إلى حين أن يستعيد عافيته، مشيراً إلى أنه لم تضبط معه أي مسروقات، حيث لم يلمس أي من محتويات السيارة أو مقتنيات مالكها، مطالباً ببراءته من التهمة المسندة إليه.

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