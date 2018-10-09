شرطة دبي تؤهل مدربين في مكافحة الإتجار بالبشر

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

نظم مركز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، دورة تدريبية خاصة بتأهيل المدربين في مجال جرائم الاتجار بالبشر.

وتهدف الدورة التي تستمر خمسة أيام إلى تأهيل مدربين متخصصين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون مع «مكتب الأمم المتحدة» بهدف إعداد وتأهيل كوادر وطنية تقوم بذاتها بتقديم الدورات التدريبية وتأهيل العاملين في هذا المجال.

وقال المستشار إيهاب المنباوي، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الدورة ستتضمن تدريباً عملياً حول قياس مؤشرات الأداء في تناول جرائم الاتجار بالبشر.